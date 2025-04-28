Ученый Компанцев: самолечение антибиотиками повышает риск грибковых инфекций

По данным СМИ, человечество рискует остаться без защиты от грибковых инфекций. В чем истинная опасность таких заболеваний, рассказал доктор фармацевтических наук Дмитрий Компанцев в беседе с сайтом KP.RU .

По его словам, при этих заболеваниях симптомы развиваются медленно, а если инфекция перешла в инвазивную форму, то больному нужна квалифицированная помощь, иначе его ждет долгая мучительная смерть.

«В студенческие годы в одной из петербургских больниц мне довелось видеть больных, страдающих системными микозами. <…> Мне тогда было 19 лет, и вид таких пациентов вызывал ужас и панику», — поделился эксперт.

Ученый пояснил, что грибок возникает из-за ослабленного иммунитета или неэффективного лечения. При неправильной терапии недуг может стать хроническим. Для проверки восприимчивости грибка к конкретным лекарствам существуют специальные тесты, но их делают не всем и не всегда.

Многочисленные факторы в повседневной жизни человека нарушают баланс здоровой микрофлоры, открывая путь для активного размножения грибковых инфекций. Среди них выделяются постоянные стрессы, неправильное питание, бесконтрольное применение противовоспалительных гормонов и антибиотиков, предупредил Компанцев.