Ученый Хинте объяснила, что вес возвращается после похудения из-за «памяти об ожирении»

Ученые из Швейцарского технологического института провели исследование и выяснили, что многие люди снова набирают вес после похудения из-за так называемой памяти организма об ожирении. Об этом сообщил KP.RU со ссылкой на Nature.
Одна из авторов исследования Лаура Хинте объяснила, что жировые клетки обладают определенной памятью и полностью обновляются только через 10 лет. Таким образом, в течение этого срока человек рискует вернуть все с трудом сброшенные килограммы.
Поэтому единственный способ удержать тело в стройном состоянии — это отказаться от краткосрочных диет. Исследователи призвали менять пищевые привычки, которые позволят навсегда зафиксироваться в нужном весе.
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