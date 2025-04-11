Ученый Дагкесаманский: Вселенная не только не схлопывается, но расширяется с ускорением

Новые представления о Вселенной кардинально изменили наши знания об окружающем мире. В преддверии Дня космонавтики издание MK.Ru пообщалось с радиоастрономом Рустамом Дагкесаманским о прогрессе в изучении космоса.

В начале XX века Вселенная представлялась однородной, безграничной и бесконечной. Однако открытие Александра Фридмана показало нестационарность Вселенной, что было экспериментально подтверждено Эдвином Хабблом в 1929 году. Он обнаружил удаление далеких галактик от нас, подтверждая расширение Вселенной.

Дагкесаманский подчеркнул, что даже после признания работы Фридмана, его идеи не сразу были приняты. Александр Фридман умер вскоре после этого признания.

Основываясь на теории расширения Вселенной, ученые пришли к гипотезе Большого взрыва. Радиотелескопы позволили нам заглянуть в прошлое Вселенной и увидеть ее ранние стадии развития. Данные свидетельствуют о том, что Вселенная расширяется уже около 14,8 миллиарда лет.

По словам Дагкесаманского, инструментальные наблюдения показали, что Вселенная не только не схлопывается, но расширяется с небольшим ускорением. Случайные скорости галактик и их случайные направления могут привести к столкновениям, несмотря на общее расширение Вселенной.