Ученый Бурлаковский: зажимы в шее могут вызвать головные боли и слабость

Шейные зажимы и спазмы могут проявляться различными способами. Подробнее рассказал в беседе с сайтом « Страсти » нейрохакер, ученый и основатель центра управления здоровьем Mozg Илья Бурлаковский.

По его словам, наиболее распространенные симптомы включают чувство усталости, ограниченную подвижность шеи, тупую боль в области шеи и головные боли. Онемение рук или пальцев также могут быть признаками проблемы.

«Зажимы в шее — это напряжение мышц, которое может возникнуть по ряду причин, начиная от физической нагрузки до психологического стресса», — отметил эксперт.

Он пояснил, что порой недуг возникает из-за неправильной осанки и травмирования в области шеи. Самолечение в данном случае может навредить.