Ученый Бурлаковский: сутулость способствует развитию мышечного дисбаланса

Мышечный дисбаланс — распространенная проблема, с которой сталкиваются не только спортсмены и любители фитнеса, но и обычные люди. Основатель центра управления здоровьем Илья Бурлаковский в беседе с изданием «Страсти» объяснил, как его отследить.

Дисбаланс может привести к нарушению осанки, болям и травмам. Если у человека нет врожденных аномалий развития, дисбаланс провоцируется внешними факторами — травмами, в том числе родовыми.

Сутулость, неудобная одежда и обувь, длительное пребывание за компьютером способствуют развитию дисбаланса. Кроме того, люди игнорируют другие группы мышц, берут неподходящий вес или неверно пользуются тренажерами.

Человек может долго не замечать дисбаланс по нескольким причинам: не может объективно оценить себя со стороны и увидеть нарушения; дисбаланс формируется медленно, и человек привыкает к ощущениям.