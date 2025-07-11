Тульский повар Черепанов посоветовал готовить роллы самостоятельно ради экономии

Суши и роллы стали популярными блюдами, которые можно найти в меню многих кафе и доставок. Однако возникает вопрос: что лучше — заказать их или приготовить самостоятельно? Повар Сергей Черепанов считает, что для получения качественного продукта лучше готовить роллы самому. Об этом написало «ТСН24» .

Он также отмечает, что без опыта это может быть сложно. Кроме того, при самостоятельном приготовлении часть продуктов остается неиспользованной: «Не получится купить 236 граммов риса или 125 граммов лосося. Ты все равно берешь 300 граммов лосося и полкилограмма риса».

Некоторые читатели издания считают, что готовить роллы дома дорого и сложно. В доставках и кафе классическая «Филадельфия» может стоить от 560 до 770 рублей, в зависимости от места. Важно помнить о стоимости доставки, которая может начинаться от определенной суммы заказа. В кафе и ресторанах роллы могут стоить примерно столько же — от 500 до 1000 рублей.

Стоимость ингредиентов для самостоятельного приготовления роллов также варьируется. Например, кусок лосося весом около 600 граммов может стоить от 1300 до 1500 рублей, а килограмм — от 2000 рублей. Специальный сливочный сыр для роллов можно купить за 300–400 рублей (400 граммов). Рис стоит от 90 до 130 рублей (от 500 до 900 граммов), а нори — от 70 до 80 рублей за 5 граммов или от 200 до 300 рублей за 25–28 граммов.