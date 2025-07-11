Тульский повар Черепанов посоветовал готовить роллы самостоятельно ради экономии
Суши и роллы стали популярными блюдами, которые можно найти в меню многих кафе и доставок. Однако возникает вопрос: что лучше — заказать их или приготовить самостоятельно? Повар Сергей Черепанов считает, что для получения качественного продукта лучше готовить роллы самому. Об этом написало «ТСН24».
Он также отмечает, что без опыта это может быть сложно. Кроме того, при самостоятельном приготовлении часть продуктов остается неиспользованной: «Не получится купить 236 граммов риса или 125 граммов лосося. Ты все равно берешь 300 граммов лосося и полкилограмма риса».
Некоторые читатели издания считают, что готовить роллы дома дорого и сложно. В доставках и кафе классическая «Филадельфия» может стоить от 560 до 770 рублей, в зависимости от места. Важно помнить о стоимости доставки, которая может начинаться от определенной суммы заказа. В кафе и ресторанах роллы могут стоить примерно столько же — от 500 до 1000 рублей.
Стоимость ингредиентов для самостоятельного приготовления роллов также варьируется. Например, кусок лосося весом около 600 граммов может стоить от 1300 до 1500 рублей, а килограмм — от 2000 рублей. Специальный сливочный сыр для роллов можно купить за 300–400 рублей (400 граммов). Рис стоит от 90 до 130 рублей (от 500 до 900 граммов), а нори — от 70 до 80 рублей за 5 граммов или от 200 до 300 рублей за 25–28 граммов.