«ТСН24»: основными триггерами парасомний являются недосып или нарушение режима

После праздничных выходных многие сталкиваются с нарушениями сна. Резкие пробуждения, кошмары, хождение во сне — все это может быть опасно для здоровья. «ТСН24» решила разобраться, когда стоит обратиться к врачу.

По словам невролога-сомнолога, кандидата медицинских наук, старшего консультанта по сну детей и взрослых BabySleep Ирины Завалко, ночные страхи могут быть вызваны стрессом, яркими эмоциональными переживаниями, недомоганиями с повышенной температурой. Такие пробуждения характерны для возраста 2–4 и 6–12 лет.

Но нарушения сна бывают не только у детей. У взрослых и детей есть общее состояние — парасомнии. Это неполный переход между сном и бодрствованием, который может проявляться по-разному.

Сон состоит из двух основных фаз: медленного сна (Non-REM) и быстрого сна (REM). Парасомнии возникают, когда группы нейронов работают «не в свою смену».

Основными триггерами парасомний являются недосып или нарушение режима, стресс, инфекции с температурой, храп и обструктивное апноэ, генетическая предрасположенность, незрелость мозга у детей, прием алкоголя или некоторых препаратов.

Парасомнии могут вызывать дистресс, тревогу, подавленность, нарушать повседневную активность из-за пугающих снов и сокращать длительность нормального сна.

При необычном поведении во сне необходимо обратиться к врачу-сомнологу. Он проведет диагностику и назначит лечение при необходимости. В большинстве случаев парасомнии в детском возрасте прекращаются без какого-либо лечения.