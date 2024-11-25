Трихолога Варенова назвала нормой выпадение волос в течение года после родов

Многие женщины после во время беременности и после родов сталкиваются с тем, что у них начинают сильно выпадать волосы. Об этом ИА «Время Н» рассказала нижегородский трихолог Татьяна Варенова.

Она объяснила, что в период беременности у женщины вырабатывается много эстрогена. Из-за него почти все волосы переходят в стадию активного роста. А ближе к родам главенствующим гормоном в организме становится пролактин, из-за которого они начинают выпадать.

«Послеродовое выпадение волос обычно длится до года, у здоровой женщины все восстановится без проблем», — объяснила врач.

Она добавила, что в случае, если состояние не восстановится в течение года, то нужно обратиться к специалисту.