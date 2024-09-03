Трихолог Жовтан: использование любого мыла вредно для волос

Обычное мыло не подходит для мытья головы. Оно вредно не только для самого волосяного стержня, но и для кожи головы, рассказала трихолог Наталия Жовтан в беседе с News.ru.

По словам специалиста, мыло пересушивает стержень волоса, делая его хрупким и ломким. Также в нем отсутствуют кондиционирующие компоненты, которые сглаживают чешуйки волоса и препятствуют накоплению статического электричества.

В целом мыло предназначено исключительно для кожи тела, поскольку имеет pH от 9 до 11 единиц, отметила Жовтан.

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