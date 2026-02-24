Трихолог Васильева указала на связь стресса и резкой потери волос

Стресс оказывает значительное влияние на организм человека, и его последствия могут проявляться не только в ухудшении общего состояния здоровья, но и во внешних изменениях, таких как потеря волос. Врач-трихолог «СМ-Косметология» Мария Васильева рассказала Life.ru о механизмах, которые приводят к поредению шевелюры после эмоционального перенапряжения.

В ответ на стресс эндокринная система начинает вырабатывать гормоны стресса — кортизол, пролактин и адренокортикотропный гормон. Их повышенная концентрация вызывает спазм сосудов, включая те, что питают волосяные фолликулы. Это приводит к нехватке кислорода и питательных веществ, необходимых для нормального роста волос.

Если стресс становится хроническим, естественный цикл роста волос нарушается. Активная фаза сокращается, и волосы преждевременно переходят в стадию покоя. Так развивается телогеновая алопеция, которая обычно проявляется спустя один-три месяца после сильного переживания и может затронуть до 60% волосяного покрова.

«На фоне нервного перенапряжения могут обостряться псориаз, себорейный и атопический дерматит, а в ряде случаев запускаться аутоиммунные реакции, такие как гнездная алопеция или красный плоский лишай», — отметила врач-трихолог.

При усиленном выпадении волос после стресса важно обратиться к специалисту. Комплексный подход, включающий диагностику, коррекцию образа жизни и правильно подобранное лечение, позволяет остановить патологический процесс и восстановить рост волос.