Трихолог Васильева предупредила, что агрессивное солнце может спровоцировать выпадение волос

Летом очень важно защищать от агрессивных солнечных лучей не только кожу, но и голову и волосы. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-трихолог, врач-дерматолог, врач-миколог Мария Васильева.

Она объяснила, что кожа головы нуждается в защите от ультрафиолета. Так как нанести на нее специальные средства крайне сложно, стоит в период активного солнца надевать головной убор.

«Отсутствие головных уборов может привести к солнечным ожогам, а они, в свою очередь, спровоцировать интенсивное выпадение волос», — отметила врач.

Как добавил сайт KP.RU, также летом стоит перейти на использование шампуней и кондиционеров с SPF-защитой.