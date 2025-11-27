Трихолог Осман посоветовала есть рыбу, орехи и овощи для здоровья волос

С возрастом волосы становятся более уязвимыми к внешним воздействиям и стрессам. Трихолог и дерматолог Мадина Осман рассказала о ключевых принципах ухода за волосами после 30 лет, сообщил « Сургут Информ ».

Специалист рекомендовала использовать питательные маски раз в неделю и регулярно стричь кончики примерно раз в два месяца, чтобы предотвратить ломкость. Также важно выбирать профессиональные средства с кератином, защищать локоны от солнца и холода, отдавать предпочтение легким укладочным продуктам.

По словам врача, особое внимание стоит уделять питанию. Омега-3, железо и цинк помогают поддерживать здоровье волос. В рационе должны быть рыба, мясо, рис, орехи и овощные салаты с оливковым маслом.