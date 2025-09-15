Трихолог Нагайцева указала на риски частого использования бессульфатных шампуней

Бессульфатные шампуни могут быть полезны для людей с сухой и раздраженной кожей головы, однако их применение должно быть осторожным. Трихолог Юлия Нагайцева в беседе с KP.RU заявила, что для качественного очищения волос лучше использовать обычный шампунь.

Она отметила, что средства без ПАВ и сульфатов необходимы после кератинового выпрямления волос и других салонных процедур, поскольку их компоненты не проникают глубоко в структуру волоса.

По словам эксперта, бессульфатные шампуни идеально подходят людям с сухой и раздраженной кожей головы, так как не содержат агрессивных компонентов. Однако для людей с жирным типом кожи такие шампуни могут оказаться недостаточными.

Юлия Нагайцева рекомендует чередовать использование средств с ПАВ и парабенами и бессульфатных шампуней.