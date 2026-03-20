Трихолог Маркова предупредила, что за неделю использования расческа становится грязнее ободка унитаза

Расческа за короткое время собирает на себе множество микроорганизмов. Подробнее рассказала трихолог Юлия Маркова в беседе с Life.ru .

Если изделие не мыть хотя бы раз в неделю, на щетинках скапливаются бактерии, кожное сало, пыль и омертвевшие частицы кожи. Исследования показывают, что за небольшой срок на поверхности расчески может образоваться до миллиона микроорганизмов, включая бактерии, которые вызывают воспаление и прыщи.

«Расческа становится грязнее ободка унитаза, это верное суждение», — предупредила врач.

По ее словам, регулярная очистка расчески — важная профилактика воспалений и акне.