Трихолог Кондрахина: многие диеты негативно влияют на объем и густоту волос

Многие женщины, стремясь вернуть волосам объем, прибегают к дорогостоящим косметологическим процедурам. Однако причина может быть в другом — в нехватке витаминов из-за диет. Об этом сайту kp.ru рассказала врач-дерматовенеролог, трихолог Ирина Кондрахина.

«Многие женщины сейчас соблюдают ограничения в питании. Например, полностью исключают из рациона красное мясо, редко едят рыбу. Или вместо красного мяса предпочитают исключительно курицу и индейку. Это будет влиять на недостаток определенных витаминов и микроэлементов в крови и, соответственно, на густоту и структуру волос», — объяснила специалист.

Выпадение волос может усилиться из-за стресса, напряженной работы и личных переживаний. Эмоциональное состояние играет важную роль в здоровье волос.

Некоторые женщины пробуют самостоятельно решить проблему, принимая витамины и используя средства для улучшения кровообращения или маски против выпадения, однако это дает лишь временный результат, подчеркнула Кондрахина.