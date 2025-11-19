Трихолог Кохас предупредила о рисках использования лака для волос зимой

Врач-трихолог Ольга Кохас дала рекомендации по уходу за волосами в зимний период. Она посоветовала отказаться от использования лака для волос в холодное время года, сообщило « Радио 1 ».

Как пояснила специалист, при низких температурах средство делает волосы более сухими и ломкими. Кроме того, происходит нарушение общей структуры волосяного покрова.

«Мыть голову нужно так же, как и летом. Главное — ориентироваться на собственные ощущения и тип кожи», — отметила медик.

Кохас предложила уделять особое внимание увлажнению волос зимой и поддерживать оптимальный микроклимат в помещении, добавил RT.