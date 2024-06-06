Трихолог Евдошенко посоветовала отказаться от окрашивания волос летом

Трихолог Кристина Евдошенко рассказала, что солнце оказывает негативное влияние не только на кожу человека, но и на волосы. Именно поэтому необходимо защищать локоны с помощью средств с UV-фильтрами, отметила эксперт в беседе с Life .

Она посоветовала отказаться от окрашивания в летний период. Данная процедура повышает уязвимость волос к воздействию лучей. То же самое касается стайлинговых продуктов.

По словам Евдошенко, в жаркие дни не стоит использовать фены и плойки. Высокие температуры усиливают вредное влияние излучения.