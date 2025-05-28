Тренер Pride Fitness Шалин указал на опасность бега по асфальту

Эксперт в области фитнеса и тренер сети клубов Pride Fitness Павел Шалин поделился знаниями с «Газетой.Ru» о том, как выбрать подходящую поверхность для бега, чтобы избежать травм.

По словам специалиста, несмотря на распространенность бега по асфальту, такая активность может негативно влиять на здоровье суставов и связок.

Шалин отметил несколько рисков, связанных с бегом по асфальту.

Твердость покрытия. Асфальт не смягчает удары при каждом шаге, что увеличивает нагрузку на суставы, особенно на колени и голеностоп.

Дополнительное давление на хрящи и связки. Во время бега по асфальту создается повышенное давление на суставы и связки, что может привести к микроповреждениям и воспалениям.

Риск хронических травм. Из-за высокой ударной нагрузки при беге по асфальту могут развиться хронические травмы, особенно при неправильной технике или слишком интенсивных тренировках без подготовки.

«Лучше отдать предпочтение бегу на стадионе со специальным синтетическим покрытием или тренировкам на сухой грунтовой поверхности без крутых подъемов, кочек и ям», — подытожил эксперт.