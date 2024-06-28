Тренер Мосалев рассказал, что после отпуска тренировки лучше начинать с легкого кардио

Многие люди лето уходят в отпуск не только от работы, но и от спортзала, а возвращаться в строй бывает непросто. Об этом aif.ru рассказал фитнес-тренер Евгений Мосалев.

Он посоветовал не слишком расслабляться даже во время отпуска. Например, делать зарядку или хотя бы побольше ходить. А после возвращения в зал не перенапрягаться.

«Первое время я бы рекомендовал легкое кардио на дорожке, на эллипсе, на каких-то аналогичных тренажерах типа велосипеда или гребного тренажера», — отметил Мосалев.

Он добавил, крайне важно дать время своей сердечно-сосудистой системе адаптироваться и постепенно наращивать нагрузку.

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