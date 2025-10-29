Тренер Кожевникова призвала не ограничивать ходьбу до двух тысяч шагов в день

Руководитель фитнес-студии «БенеФит» Дарья Кожевникова в интервью ИА НСН высказала мнение о рекомендации врачей ограничивать ежедневную ходьбу до двух тысяч шагов. Она подчеркнула, что человеческий организм приспособлен к физическим нагрузкам и рассчитан на подвижный образ жизни.

Кожевникова указала, что ограничение ходьбы до двух тысяч шагов в день соответствует минимальным движениям, необходимым для ежедневных бытовых дел, и не способствует оздоровлению организма. Она подчеркнула, что физическая активность, включая ходьбу, укрепляет сердечно-сосудистую систему, улучшает кровообращение и предотвращает застойные явления в ногах.

Кожевникова подчеркнула, что тело человека изначально приспособлено к активным движениям, таким как бег, прыжки и быстрая ходьба. Она призвала пересмотреть представление о норме физической активности и подчеркнула важность регулярных прогулок на свежем воздухе для здоровья и благополучия.