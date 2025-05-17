Тренер Казарян назвал сайкл-тренировки увлекательным и эффективным видом фитнеса

В мире фитнеса все больше людей выбирают тренировки, которые дарят заряд энергии и позитивные эмоции. Один из таких форматов — сайкл, рассказал мастер-тренер XFIT Эдвард Казарян в беседе с « Инфо24 ».

По словам эксперта, среди разнообразия кардиотренировок сайкл выделяется своей уникальностью. В отличие от бега, скандинавской ходьбы, занятий на эллиптических тренажерах и других видов кардионагрузок, сайкл не дает заскучать.

Как пояснил специалист, сайкл — это тренировка, которая имитирует велогонку в условиях спортивного зала. К преимуществам такого вида спорта тренер отнес высокую энергозатратность, анатомическую эффективность и улучшение работоспособности. Данный формат подходит как новичкам, так и опытным спортсменам.