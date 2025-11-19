Тренер Яблокова посоветовала избегать скручиваний на пресс при гиперлордозе

Гиперлордоз — это чрезмерный прогиб поясничного отдела позвоночника. При таком диагнозе необходимо сосредоточиться на улучшении осанки и повышении функциональности тела, а не на стандартных упражнениях на пресс, заявила NEWS.ru тренер-нутрициолог Ольга Яблокова.

Как пояснила специалист, при гиперлордозе следует избегать упражнений, которые усугубляют изгибы и создают избыточное напряжение в пояснице.

«В первую очередь противопоказаны скручивания на пресс с прямыми ногами и ногами в положении на весу, поскольку при таком положении поясница сильно прогибается, что увеличивает нагрузку на поясничный отдел», — отметила эксперт.

Она рекомендовала растягивать напряженные подвздошно-поясничные мышцы, чтобы снизить прогиб в пояснице.