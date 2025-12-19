Травматолог Стрелков рекомендовал в гололед отказаться от каблуков и выбирать обувь с рифленой подошвой

Врач Клинской больницы Николай Стрелков в беседе с «Радио 1» поделился рекомендациями, которые помогут избежать травм в гололед. Он посоветовал носить обувь с рифленой подошвой и отказаться от каблуков. Передвигаться стоит мелкими шагами, немного согнув колени.

Также травматолог рекомендовал выбирать дороги, обработанные песком или реагентами против гололеда. При падении важно сгруппироваться, защитить голову и не выставлять руки вперед, чтобы минимизировать риск переломов.

При ушибах помогут холод и эластичная повязка. Но если появилась сильная боль или деформировались суставы, нужно срочно обратиться в травмпункт. Для этого не нужны документы, отметил сайт «Известия».

Стрелков отметил, что чаще всего в гололед травмируются женщины из-за снижения уровня кальция и повышенной хрупкости костей. Самые распространенные переломы — лучевой кости и лодыжек.