Травматолог Солодкий: потеря в росте более 4-х см может быть косвенным признаком остеопороза

Остеопороз — бессимптомное заболевание. Признаки болезни проявляются лишь в случае развития осложнений. Однако есть сигналы, которые могут указывать на наличие болезни, рассказал травматолог-ортопед Валентин Солодкий в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам врача, потеря в росте более четырех сантиметров — первый косвенный признак остеопороза. Сюда же относятся деформация грудной клетки и выпирающий живот, добавил Солодкий.

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