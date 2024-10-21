Травматолог Солодкий: потеря в росте более 4-х см может быть косвенным признаком остеопороза

Остеопороз — бессимптомное заболевание. Признаки болезни проявляются лишь в случае развития осложнений. Однако есть сигналы, которые могут указывать на наличие болезни, рассказал травматолог-ортопед Валентин Солодкий в эфире радиостанции «Говорит Москва».