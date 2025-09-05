Transsib.info: высокожировое питание формирует устойчивые пищевые привычки

Высокожировое питание формирует устойчивые пищевые привычки. Как сообщают эксперты, цитируемые ресурсом Transsib.info , дети, привыкшие регулярно потреблять большое количество мясных продуктов, сохраняют такую привычку и в зрелом возрасте, подвергая себя серьезным рискам для здоровья.

Диета «карнивор», предусматривающая употребление исключительно животных белков и жиров, представляет собой систему питания, исключающую растительную пищу. Врачи предупреждают о негативных последствиях подобной диеты для детского организма. Высокое содержание насыщенных жиров в красном мясе увеличивает вероятность возникновения сердечно-сосудистых заболеваний в дальнейшем, написал сайт amic.ru.

Недостаточное потребление пищевых волокон, витаминов-антиоксидантов и витамина C усугубляет ситуацию, способствуя накоплению холестериновых бляшек в сосудах, что повышает риск сердечных приступов и инсультов.