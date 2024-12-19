Токсиколог Водовозов призвал не превышать свою допустимую дозу алкоголя

Фото: РИА «Новости»

Врач-токсиколог и научный журналист Алексей Водовозов в беседе с Piter.TV объяснил, что лучший способ избежать похмелья — не превышать свою допустимую дозу алкоголя.

Похмелье представляет собой отравление продуктами распада этанола, которое сопровождается обезвоживанием и дисбалансом в организме.

Водовозов уточнил, что справиться с симптомами можно двумя способами: подождать, пока организм справится сам, или обратиться в токсикологический стационар. Для облегчения состояния врач рекомендует пить регидратирующие растворы, морсы, минеральную воду или чай. Полезен и натуральный рассол без уксуса.

Токсиколог советует избегать парацетамола, так как он может нанести вред печени, пострадавшей от алкоголя. Вместо этого можно принять аспирин или другие противовоспалительные препараты.

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