Токсиколог Сиворонов предупредил о рисках употребления некоторых сортов сыра

Токсиколог Константин Сиворонов сообщил, что сыры, особенно сорта с благородной плесенью, могут представлять опасность для определенных групп людей. Он подчеркнул, что продукт может считаться полностью безопасным только для совершенно здоровых людей, написал сайт VSE42.RU .

В группе риска, по словам врача, находятся дети, беременные женщины, а также люди с иммунодефицитом, онкологическими заболеваниями, после трансплантации органов, аллергики на пенициллин и пациенты с заболеваниями печени и подагрой. Это связано с наличием тирамина в составе сыров, который может вызывать различные реакции в организме, сообщил NEWS.ru.

Сиворонов отметил, что употребление сыра может привести к метеоризму, расстройству желудочно-кишечного тракта, кризу и листериозу. Наиболее опасными сортами он назвал бри и камамбер.