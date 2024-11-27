Тoday.com: охлаждение риса после приготовления поможет вдвое сократить его калорийность

Чтобы снизить количество калорий и углеводов в белом рисе, его необходимо сначала отварить, а после остудить в холодильнике. Этот процесс увеличивает объем полезных для кишечника углеводов, которые называются резистентным крахмалом, рассказал диетолог Грейс Дероча сайту today.com, слова эксперта приводит Мойка 78.
Врач отметил, что крахмал помогает организму расщеплять сложные углеводы на простые пищеварительные ферменты. В итоге молекулярные связи становятся более устойчивы к перевариванию.
При употреблении свежесваренного риса человек усваивает все углеводы, состоящие из молекул глюкозы, что в результате приводит к повышению уровня сахара в крови, заключил специалист.
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