Тoday.com: охлаждение риса после приготовления поможет вдвое сократить его калорийность

Чтобы снизить количество калорий и углеводов в белом рисе, его необходимо сначала отварить, а после остудить в холодильнике. Этот процесс увеличивает объем полезных для кишечника углеводов, которые называются резистентным крахмалом, рассказал диетолог Грейс Дероча сайту today.com, слова эксперта приводит Мойка 78 .

Врач отметил, что крахмал помогает организму расщеплять сложные углеводы на простые пищеварительные ферменты. В итоге молекулярные связи становятся более устойчивы к перевариванию.

При употреблении свежесваренного риса человек усваивает все углеводы, состоящие из молекул глюкозы, что в результате приводит к повышению уровня сахара в крови, заключил специалист.