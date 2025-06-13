Термокружка-убийца: обычная привычка стоила мужчине жизни

ATV News: тайванец скончался после питья из ржавой термокружки

В Тайване зафиксировали смертельный случай отравления свинцом, вызванный многолетним использованием одной и той же термокружки. Об этом сообщило издание ATV News .

Опасная привычка с трагическими последствиями

Мужчина продолжал эксплуатировать термокружку даже после появления явных признаков коррозии на внутренней поверхности. Особую опасность представляла его привычка хранить в термосе напитки с высокой кислотностью.

Врачи отмечают, что именно фруктовые соки, чай и кофе стали катализатором химической реакции, приведшей к трагедии. При этом мужчина не обращал внимания на изменение состояния термоса и продолжал им пользоваться ежедневно.

«Кислая среда многократно ускоряет процесс коррозии и вымывания тяжелых металлов из поврежденного покрытия», — пояснил представитель токсикологического центра.

Технологические особенности производства

В производстве металлических термосов свинец чаще всего содержится в припое, который используется для соединения внутренней и наружной колбы. Некоторые производители, особенно выпускающие дешевые модели, используют свинцовосодержащие припои для удешевления производства.

Когда внутреннее покрытие повреждается, эти соединения начинают активно выделяться в жидкость.

Эксперты отмечают, что качественные термосы известных брендов проходят строгий контроль и содержат минимальное количество опасных веществ. Однако даже они со временем могут стать источником опасности при появлении повреждений.

Развитие заболевания и медицинские последствия

Врачи диагностировали критическую концентрацию свинца в крови, которая привела к тяжелой форме анемии и нарушению работы почек.

«Свинец имеет свойство накапливаться в костной ткани и постепенно отравлять организм», — отметил врач-токсиколог.

Постепенно у пациента развилась пневмония, с которой ослабленный организм не смог справиться. Несмотря на интенсивное лечение, через год после постановки диагноза мужчина скончался от осложнений.

Рекомендации по безопасному использованию

Чтобы минимизировать риски отравления, специалисты дают несколько важных советов:

Необходимо регулярно осматривать термосы на предмет повреждений.

Следует немедленно прекратить использование емкостей с признаками коррозии.

Важно избегать хранения кислых напитков в металлических термосах.

Наконец, рекомендуется менять термокружки каждые два-три года активного использования.

Особую осторожность следует проявлять при использовании металлических термосов неизвестного происхождения.

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