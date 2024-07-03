Терапевт Заплавнова: прыжки с парашютом противопоказаны при проблемах с сердечно-сосудистой системой

Людям с сердечно-сосудистыми проблемами и психическими расстройствами противопоказаны прыжки с парашютом. Это касается и тех пациентов, кто страдает тяжелыми формами сахарного диабета, рассказала NEWS.ru терапевт Кристина Заплавнова.

Прыгать с парашютом также запрещено при тяжелых почечных заболеваниях, серьезных дефектах зрения, а также при весе меньше 45 килограммов и больше 90 килограммов. Черепно-мозговые травмы и повреждения опорно-двигательного аппарата также служат противопоказаниями к прыжку.

Заплавнова отметила, что за 24 часа до вылета запрещено употреблять спиртные напитки.