Терапевт Заплавнова: прыжки с парашютом противопоказаны при проблемах с сердечно-сосудистой системой

Людям с сердечно-сосудистыми проблемами и психическими расстройствами противопоказаны прыжки с парашютом. Это касается и тех пациентов, кто страдает тяжелыми формами сахарного диабета, рассказала NEWS.ru терапевт Кристина Заплавнова.

Прыгать с парашютом также запрещено при тяжелых почечных заболеваниях, серьезных дефектах зрения, а также при весе меньше 45 килограммов и больше 90 килограммов. Черепно-мозговые травмы и повреждения опорно-двигательного аппарата также служат противопоказаниями к прыжку.

Заплавнова отметила, что за 24 часа до вылета запрещено употреблять спиртные напитки.

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