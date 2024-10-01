Терапевт Водовозов назвал полезной для организма дозой кофе 3 чашки в день

В Международный день кофе сайт KP.RU представил свежие научные данные о напитке. Исследование, включающее более 200 тысяч участников, показало, что употребление около 100 миллиграммов кофеина в день может быть полезным для сердечно-сосудистой системы.

Люди с умеренным потреблением кофе или чая (около 3 чашек в день или 200-300 миллиграммов кофеина) имели меньший риск сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с теми, кто его не употреблял или злоупотреблял им. Даже учитывая другие факторы риска, любители напитка показывали снижение таких заболеваний на 40%.

По словам врача-терапевта Алексея Водовозова, хотя нельзя установить прямую причинно-следственную связь, результаты подтверждают, что кофе может быть не только вкусным, но и, возможно, полезным, если не превышать норму потребления кофеина и ограничиваться 2-3 чашками в день.