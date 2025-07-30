Терапевт Видяскин призвал не использовать народные средства при ожоге кипятком

При ожоге кипятком необходимо сразу устранить источник горячей жидкости и охладить пораженный участок под холодной проточной водой на протяжении 10–20 минут. Это способствует снижению температуры тканей и остановке дальнейшего повреждения кожи, рассказал сайту News.ru терапевт Игорь Видяскин.

По словам врача, не следует применять лед, так как это может усилить повреждение кожи. Если ожог затронул одежду, ее нужно аккуратно удалить, чтобы горячая ткань не прилипала к коже.

Видяскин подчеркнул, что не стоит использовать народные средства, такие как масла, сметана или жирные мази, поскольку они нарушают теплообмен и замедляют заживление. Также он отметил, что пузыри нельзя вскрывать, так как это увеличивает риск инфицирования.

После охлаждения ожога его следует покрыть чистой марлей или салфеткой для предотвращения заражения. Если ожог охватывает большую площадь или находится на лице, груди, шее, руках, ногах или в паху, необходимо срочно вызвать скорую медицинскую помощь.