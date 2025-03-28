Терапевт Устинова: обезвоживание организма способно вызвать сгущение крови

Без воды человеческий организм не способен нормально функционировать, поскольку она играет ключевую роль во многих жизненно важных процессах. Ее недостаток может стать причиной серьезных проблем со здоровьем, подчеркнула терапевт и диетолог Елена Устинова в интервью «Известиям».
Устинова отметила, что обезвоживание организма способно вызвать сгущение крови, увеличивая риск образования тромбов, особенно у людей старшего возраста.
Недостаточное потребление жидкости также отрицательно влияет на работу мозга, ведь его нормальное функционирование напрямую связано с капиллярным кровообращением. В результате могут ухудшаться когнитивные способности и даже зрение, пояснила эксперт.
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