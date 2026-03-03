Терапевт Тен указала на риски употребления безалкогольного пива

Терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен сообщила NEWS.ru , что безалкогольное пиво не так безопасно, как кажется. В напитке содержится до 0,5% чистого спирта, а также продукты брожения и красители.

По словам врача, употребление безалкогольного пива может сформировать привычку и стать первым шагом к возврату к алкогольным версиям напитка. «Безалкогольное пиво также раздражает желудок и дает нагрузку на почки», — добавила Тен.

Ранее Роскачество разработало новый ГОСТ, который вступит в силу в 2027 году и изменит требования к пиву, включая безалкогольные сорта. Согласно документу, перечень допустимых видов солода будет расширен. Помимо традиционных ячменного и пшеничного, производители смогут использовать ржаной, гречишный, просяной и другие.