Терапевт Тен сообщила, что уровень тромбоцитов в крови может снижаться из-за нехватки витамина B12

Терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен сообщила NEWS.ru , что уровень тромбоцитов в крови может снижаться из-за нехватки витамина B12 и во время менструации. Одной из причин падения тромбоцитов может быть чрезмерное употребление алкоголя, так как он угнетает костный мозг.

Кроме того, к снижению уровня тромбоцитов приводят несбалансированное питание с дефицитом фолиевой кислоты или железа. Прием некоторых лекарств, например анальгина, диуретиков или антибиотиков, тоже может влиять на уровень тромбоцитов, но обычно это кратковременные и незначительные колебания.

Если отклонение значительное или стойкое, нужно искать другую причину, подчеркнула Тен.

Ранее терапевт Сергей Васильев отметил, что для точного анализа крови важно сдавать ее натощак и в определенное время суток. Употребление пищи активирует ферменты внутренних органов, что может исказить результаты.