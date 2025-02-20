Терапевт Тен: регулярное ношение тесной одежды может привести к отекам и варикозу

Узкая одежда может серьезно навредить здоровью. Об этом предупредила терапевт Зарема Тен в разговоре с News.ru .

По словам доктора, постоянное ношение узких джинсов, корсетов и утягивающего белья может привести к проблемам с кровообращением, желудочно-кишечным трактом, кожей и сосудами.

Тесная одежда вызывает сужение сосудов в области таза и живота, что может спровоцировать варикоз, отеки и онемение конечностей. У женщин повышается риск воспалительных заболеваний органов малого таза.

Тугие пояса и бандажи нарушают перистальтику кишечника, вызывая вздутие, запоры и даже рефлюкс. Плотная синтетическая ткань создает «парниковый эффект», способствуя размножению бактерий и грибковых инфекций.

Корсеты и утягивающие топы смещают ребра, сдавливают легкие и диафрагму, затрудняя дыхание. Постоянное чувство стыда за свое тело снижает самооценку и увеличивает риск развития депрессии, резюмировала врач Тен.