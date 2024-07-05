Терапевт Тен развеяла миф о том, что заклеивание пупка помогает от укачивания

Народный способ справляться с укачиванием с помощью заклеивания пупка пластырем — это не более, чем эффект плацебо. Об этом newstracker.ru рассказала врач-терапевт Зарема Тен.

По ее словам, нет никаких доказательств того, что есть связь между нервными окончаниями в пупке и тошнотой.

«Существуют специальные пластыри от морской болезни с успокаивающими эфирными маслами, которые клеят за ухо», — отметила врач.

Она добавила, что перед поездкой или морским путешествием не стоит пить спиртное и плотно есть.

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