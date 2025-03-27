Терапевт Тен: обхватывающие наушники опасны для людей с атеросклерозом

Обхватывающие ушные раковины наушники могут спровоцировать ишемию у людей, страдающих атеросклерозом. Об этом News.ru рассказала терапевт Зарема Тен.

По словам врача, продолжительное использование современных наушников с полностью обхватывающими амбушюрами может нарушить кровообращение в сосудах черепа. Это приводит к пульсирующей боли из-за давления на височные или затылочные артерии.

Тен предупредила, что при возникновении таких симптомов, как онемение ушей или боль в висках и затылке после использования наушников, следует обратиться за медицинской помощью. При повторяющихся признаках необходимо проконсультироваться с неврологом или оториноларингологом, подчеркнула доктор.