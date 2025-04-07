Терапевт Тен: лепка и йога помогут восстановиться после инсульта
Какие виды физической активности полезны в период реабилитации после инсульта, рассказала News.ru терапевт Зарема Тен.
По словам врача, для восстановления организма подойдут йога и тай-чи. Эти направления помогут сделать организм устойчивее и снизить риск падений.
«Нельзя забывать и о мелкой моторике, для этого очень хорошо подойдут занятия с эспандером, а также творческие направления, такие как лепка и рисование, которые восстанавливают точность движений», — добавила медик.
Она также отметила, что стимулировать кровоснабжение мозга позволят аэробные нагрузки, например ходьба и аквааэробика. Терапевт предостерегла от занятий боксом и другими видами спорта с резкими поворотами головы, так как они могут вызвать головокружение.