Терапевт Тен: лепка и йога помогут восстановиться после инсульта

По словам врача, для восстановления организма подойдут йога и тай-чи. Эти направления помогут сделать организм устойчивее и снизить риск падений.

«Нельзя забывать и о мелкой моторике, для этого очень хорошо подойдут занятия с эспандером, а также творческие направления, такие как лепка и рисование, которые восстанавливают точность движений», — добавила медик.

Она также отметила, что стимулировать кровоснабжение мозга позволят аэробные нагрузки, например ходьба и аквааэробика. Терапевт предостерегла от занятий боксом и другими видами спорта с резкими поворотами головы, так как они могут вызвать головокружение.