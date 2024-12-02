Терапевт Тен: идеальной температурой в квартире считается 20–22 градуса

Врач-терапевт Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен в беседе с NEWS.ru назвала идеальную температуру воздуха в квартире как для детей, так и для взрослых.

По словам медика, идеальной считается температура в 20-22 градуса, однако у младенцев до шести месяцев в комнате должно быть до 24 градусов.

«Для детей поддержание стабильной температуры является наиболее важным, так как детская терморегуляция еще не сформирована полностью и в разные годы жизни эти показатели различны», — сообщила Тен.

Температура воздуха в спальных комнатах как у детей, так и взрослых может находиться в диапазоне 18–22 градусов, особенно в ночное время, добавила терапевт.