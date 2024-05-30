Терапевт Тарасов предупредил, что ротавирусная инфекция может привести к коме
Ротавирусная инфекция не так безобидна, как может показаться, у нее могут быть очень серьезные последствия. Об этом телеканалу «Санкт-Петербург» рассказал врач-терапевт Евгений Тарасов.
Он объяснил, что инфекция опасна тем, что она может спровоцировать у человека сильнейшее обезвоживание. А это, в свою очередь, даже привести к коме.
Врач подчеркнул, что ротавирус проявляется почти сразу. Он начинается с сильной рвоты и диареи. Как добавил «Петроград», при этих симптомах нужно немедленно обратиться к врачу.
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