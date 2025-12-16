Терапевт Сычугова напомнила, что антибиотики не действуют против ОРВИ и гриппа

Терапевт и гастроэнтеролог Клара Сычугова развеяла популярный миф о воздействии антибиотиков в период болезней. Об этом сообщил Пятый канал .

По словам специалиста, такие препараты эффективны только против бактерий, в то время как ОРВИ и грипп вызываются вирусами. Прием лекарств без назначения может спровоцировать неприятные побочные эффекты.

Также врач отметила, что переохлаждение не является причиной простуды, для развития болезни необходим контакт с вирусом. Кроме того, эксперт предостерегла от использования ватных палочек для чистки ушей, так как это может привести к проталкиванию серы вглубь и повреждению барабанной перепонки, добавило Ura.ru.