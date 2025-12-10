Терапевт Солнцева назвала капусту овощем с уникальными полезными свойствами

Капуста незаслуженно редко попадает в фокус внимания как продукт, помогающий сохранить здоровье и поддерживать вес. Этот овощ обладает множеством ценных качеств, которые делают его одним из лучших выборов для здорового питания. Врач-диетолог, терапевт Татьяна Солнцева поделилась с KP.RU мнением о капусте.

Она сообщила «Все крестоцветные — низкокалорийны и при этом полны множеством важных питательных веществ. Содержат большое количество клетчатки, как нерастворимых пищевых волокон, так и растворимых (пектинов)».

По словам эксперта, клетчатка улучшает работу кишечника, создает чувство сытости и способствует снижению веса. Крестоцветные овощи — брокколи, цветная капуста, кейл — также богаты витаминами, антиоксидантами и фитонутриентами, которые снижают воспаление и поддерживают иммунитет, написала «Свободная пресса».

Разные виды капусты могут оказывать различное воздействие на организм. Например, брокколи содержит сульфорафан, который снижает риск развития онкологических заболеваний, а яркие листья кейла богаты веществами, полезными для зрения.