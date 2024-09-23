Обезвоживание — опасное состояние, при котором содержание жидкости в организме опускается ниже физиологической нормы. По каким признакам можно выявить недостаток воды в организме, рассказала терапевт Анна Симбирцева в беседе с «Газетой.ru».
Врач посоветовала обращать внимание на цвет мочи. В норме она должна быть бесцветной или светло-желтой. Более насыщенный оттенок — тревожный сигнал.
По словам медика, симптомами обезвоживания также являются сильная жажда, сонливость, головокружение, сухость во рту. В тяжелых случаях есть вероятность столкнуться со спутанностью сознания.
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