Терапевт Шмелева посоветовала веганам восполнять белок за счет сои и грибов

Веганы, полностью отказавшиеся от пищи животного происхождения, нередко страдают дефицитом белка. Об этом изданию «Подмосковье сегодня» рассказала врач-терапевт Яна Шмелева.

Она объяснила, что восполнять этот важный элемент можно и за счет растительной пищи. Больше всего белка содержится в грибах, сое и бобовых.

«Побаловать себя веганскими заменителями мясных или молочных блюд вполне допустимо. Например, тофу способен заменить мясо и морепродукты. Также в меню стоит добавить грибы», — подчеркнула Шмелева.

Как добавил сайт KP.RU, также в рационе вегана обязательно должны быть баклажаны и цветная капуста. Кроме того, если человек решил полностью отказаться от мяса, следует проконсультироваться со специалистом.