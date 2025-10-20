Терапевт Шарец объяснил снижение среднего роста россиян неправильным образом жизни

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Юрий Шарец в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» высказал мнение о снижении среднего роста россиян и дал рекомендации по улучшению ситуации.

По словам эксперта, для улучшения показателей необходимо изменить образ жизни и питание. Шарец подчеркнул важность активного образа жизни и сбалансированного питания: «Нам нужно побольше солнца, побольше спортивных игр, побольше физкультуры и побольше труда».

Врач отметил, что современные тенденции, такие как увлечение компьютерными играми, приводят к снижению двигательной активности и негативно влияют на здоровье.