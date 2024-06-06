Терапевт Шанахан призвала не разогревать повторно жареную еду

Жареную еду не стоит разогревать, иначе могут выделяться вредные для организма вещества. Об этом Daily Mail рассказала терапевт Кэтрин Шанахан, передала «Вечерняя Москва».

Врач подчеркнула, что пищу жарят на растительных маслах. И разогретая еда может выделять токсичные продукты окисления липидов.

«Я врач с биохимическим образованием, специализирующийся на семейной медицине, и я убеждена, что эти масла вызовут у вас тошноту», — рассказала врач.

Она добавила, что лучше минимизировать количество жареной пищи в рационе. Вместо этого Шанахан предложила делать выбор в пользу вареных и запеченных блюд.