Терапевт Серебрянский: смерть в утренние часы чаще всего связана со сменой сердечных ритмов

Переход от ночного биоритма к дневному создает наибольшую нагрузку на организм человека. Перестройка приходится, как правило, на 5-6 часов утра. В это время обостряются многие проблемы со здоровьем, рассказал доктор медицинских наук, терапевт Юрий Серебрянский в беседе с Life.ru.

В частности, речь идет о заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Она перегружается из-за изменений сердечного ритма, отметил специалист.

Серебрянский добавил, что чаще всего людям, которым вызывают скорую помощь по утрам, диагностируют гипертонический криз или инсульт.

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