Терапевт Серебрянский: смерть в утренние часы чаще всего связана со сменой сердечных ритмов

Переход от ночного биоритма к дневному создает наибольшую нагрузку на организм человека. Перестройка приходится, как правило, на 5-6 часов утра. В это время обостряются многие проблемы со здоровьем, рассказал доктор медицинских наук, терапевт Юрий Серебрянский в беседе с Life.ru.