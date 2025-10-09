Терапевт Роженцова связала слабость по утрам с хроническим стрессом

Утренняя слабость может быть следствием хронического стресса, неправильного питания перед сном, апноэ и заболеваний щитовидной железы. Врач-терапевт Светлана Роженцова сообщила РИА «Новости» , что в некоторых случаях утренняя усталость связана с образом жизни: поздним отходом ко сну, недостатком сна, тяжелой пищей на ночь, переутомлением или хроническим стрессом.

Для улучшения самочувствия достаточно нормализовать режим. По словам специалиста, слабость по утрам часто возникает из-за болезней щитовидной железы или надпочечников, написала «Свободная пресса».

«При гипотиреозе человек ощущает сонливость, вялость и трудности с концентрацией. Сюда же можно отнести сердечно-сосудистые факторы, к примеру, анемию или снижение давления. Дефицит железа, витамина B12 или магния ухудшает работу мышц и нервной системы, вызывая при этом усталость по утрам», — отметила врач.

Роженцова добавила, что прерывистый сон из-за храпа, апноэ или частых пробуждений мешает организму полноценно восстанавливаться.

Если утренняя слабость сопровождается головокружением, одышкой, сердцебиением, резкой потерей веса или постоянной сонливостью, это повод обратиться к врачу для обследования.