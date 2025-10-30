Терапевт Парамонов призвал не ходить по улице в промокшей обуви

Врач-терапевт Алексей Парамонов поделился важными рекомендациями относительно обуви в непогоду. В беседе с сайтом «Взгляд» доктор подчеркнул, что прогулки в промокших ботинках могут быть опасны для здоровья.

«Вода в лужах может содержать микробы, занесенные с почвы, обуви, колес, а иногда и от животных», — привел слова эксперта RT.

Доктор рекомендовал использовать плотную обувь, которая лучше защищена от влаги, и не забывать о средствах по уходу за ней. Это поможет избежать неприятных последствий после прогулок под дождем, подчеркнул Парамонов.